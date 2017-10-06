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Мирчу Луческу наказали за длинный язык

06.10.2017 09:50
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Мирчу Луческу наказали за длинный язык

Наставник турецкой команды Мирча Луческу дисквалифицирован за свое поведение в игре 7-го тура отборочного раунда к чемпионату мира против Украины, сообщает ТСН.
Следует отметить, что после этой игры бывший тренер донецкого "Шахтера" высказывал претензии по работе судей в матче. Румынский специалист даже при помощи телефона пытался доказать арбитру, что оба гола "сине-желтые" забили не по правилам.
Тем не менее, ФИФА не прислушалась к Луческу и решила отстранить главного тренера сборной Турции на один поединок. Таким образом, румын вынужден будет наблюдать за следующей игрой своих подопечных на трибунах.



Теги: ФИФА, дисквалификация, Мирча Луческу
 
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