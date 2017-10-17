- "Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита16:35
- «Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»14:45
- Киевское "Динамо" проиграло аутсайдеру УПЛ (ВИДЕО)13:20
- "Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы"10:30
- В Киеве скоропостижно скончался знаменитый чемпион Украины11:45
- Ультрас "Днепра" избили президента и болельщиков клуба "Днепр-1"10:00
- Первый визит «Волков» в «Дружковку»17:14
- Арбитр из Гондураса не пустил сборную США на чемпионат мира-2018 (ВИДЕО)17:00
- Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)10:15
- СУДЬБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В ОТБОРЕ К ЧМ-2018 РЕШИТСЯ СЕГОДНЯ15:15
«Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»
В понедельник 16 октября "Донбасс" на льду арены "Альтаир" проводил последний матч в Украинской хоккейной лиге перед отъездом в Ригу на матчи второго раунда Континентального кубка. Соперником дончан стал "Белый Барс".
"Донбасс" начал матч с места в карьер, и уже на второй минуте игры Александр Фирсов мощным броском от синей линии распечатал ворота Александра Качулы. После заброшенного гола дончане несколько отошли назад и отдали игровой снаряд белоцерковцам, положившись на игру вторым номером. Подобная тактика дала свои плоды в середине периода, когда Никита Новиков убежал в контратаку, отдал пас на Ярослава Свищева, и 22-й номер "Донбасса" со второй попытки отправил шайбу в ворота.
Старт второй двадцатиминутки "Донбасс" провел в меньшинстве, не помышляя об атаках, однако как только на лед вышел пятый игрок, дончане забросили третью шайбу – Александр Александров и Ярослав Свищев вывели на ударную позицию Алексея Ворону – форвард дончан оказался точен. Спустя пару минут сказал свое слово и лучший бомбардир "Донбасса" в сезоне – Илья Коренчук воспользовался передачей Виталия Ляльки из-за ворот и пробил Качулу.
В середине периода дончане получили возможность сыграть в формате "5 на 3", и команда с лучшей реализацией большинства подтвердила свое звание – в течение 30 секунд Александр Костиков и Илья Коренчук довели счет до разгромного.
В течение всего матча заряженность команд на борьбу не раз переходила рамки правил, и на льду вспыхивали схватки, которые разбивали игру на мини-эпизоды. В одном из таких эпизодов гостям удалось размочить счет: Евгений Тимченко с передач Руслана Ромащенко и Максима Ядловского реализовал большинство своей команды.
В третьем периоде команды по прежнему часто угрожали воротам друг друга, однако большую часть двадцатиминутки зрители голов не видели - лишь за пять минут до финальной сирены Владислав Куцевич здорово подставил клюшку и сократил разрыв до четырех шайб. На большее, впрочем, сил и времени у белоцерковцев не хватило - дончане за счет игры в первых двух периодах крупно обыграли "Белый Барс", продолжая подготовку к матчам Континентального кубка.
"Донбасс" – "Белый Барс" - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 Фирсов (Григорьев, Ворона), 01:19, 2:0 Свищев (Новиков), 08:47, 3:0 Ворона (Александров, Свищев), 22:23, 4:0 Коренчук (Лялька), 24:11, 5:0 Костиков (Игнатенко, Захаров - больш.), 28:11, 6:0 Коренчук (Александров, Луговой - больш.), 28:46, 6:1 Тимченко (Ромащенко, Ядловский - больш.), 46:20, 6:2 Куцевич (Герцик, Тимченко - больш.), 55:02.
Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Коваленко - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Свищев - Ворона, Григорьев - Фирсов; Рубан - Влад - Мостовой.
Белый Барс: Качула (Краснопольский); Печерских - Ромащенко (К) - Тимченко, Логач - Герцик; Дурдыев - Куцевич (А) - Лесников (А), Гриценко - Ядловский; Панов - Найденов - Сеник, Табашник - Савченко; Медведев - Гуменюк, Васильев - Грицюк
Теги: Донбасс, хоккей, победа, матч
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви
- "Донбасс-2" одолел "Харьковских Акул"
- ХК "Донбасс" одержал третью победу над "Кривбассом" (ФОТО, ВИДЕО)
- Боевые три очка ХК «Донбасс» (ВИДЕО, ФОТО)
- ХК "Донбасс" продолжает победную серию
- Андрей Назаров: Иду в раздевалку говорить игрокам, что ни дня отдыха не будет
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Нардеп пообещала врачам грандиозное повышение зарплат22:32
- Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО22:06
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ О СОБЫТИЯХ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ВОЗЛЕ НЕЕ21:44
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- "Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой21:06
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины20:25
- Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят20:04
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО19:43
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО