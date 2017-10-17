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"Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита

17.10.2017 16:35
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"Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита

Донецкий "Шахтер" является фаворитом в сегодняшнем матче против "Фейеноорда" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, сообщает Sport.ua.
Букмекеры оценивают вероятность победы "горняков" с коэффициентом 2,1, в то время как на хозяев дают 3,7. Ничья также оценивается в 3,7.
Также специалисты считают, что в матче будет забито больше двух мячей – 1,7 на ТБ 2,5.
Матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется сегодня в 21:45. Транслировать поединок будут каналы "Футбол 1" и "Украина".



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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