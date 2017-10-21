Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт

21.10.2017 14:20

21-летняя биатлонистка из Беларуси Дарья Блашко, двукратная золотая медалистка юниорского ЧМ-2015 в Раубичах, получила украинский паспорт, сообщает Федерация биатлона Украины на своей странице в «Фейсбуке», передает sport.tut.by.

По словам главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, Дарья Блашко сможет поехать на последний предсезонный сбор с украинской командой, и есть надежда, что спортсменка сможет выступить уже в этом сезоне. Но это будет зависеть от ответа Белорусской федерации биатлона. Владимир Брынзак уже побывал в Беларуси, где обсуждал этот вопрос.

Указ президента Украины Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства Дарье Блашко был подписан в конце сентября.