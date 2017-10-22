Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"

22.10.2017 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"

Сегодня в центральном матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" в так называемом украинском классико, сообщает УНН.
В 2017 году в УПЛ команды между собой провели три встречи - две победы в "Динамо" (3:2, 1:0) и одна у "Шахтера" (0:1).
Статистика лидеров украинского футбола говорит о преимуществе "динамовцев". В предыдущих 54-х играх команда победила 21 раз, 15 раз была зафиксирована ничья при 18 победах "Шахтера". Разница мячей 71:66 в пользу киевлян. Тем не менее букмекеры считают явным фаворитом матча команду из Донецка.
Начало поединка - в 19.30. C 19.15 прямую трансляцию встречи будет осуществлять телеканал "2+2".



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх