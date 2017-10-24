В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады (ВИДЕО)

24.10.2017 16:45

В греческой Олимпии зажгли огонь зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля следующего года, сообщает РАКУРС.

Как того требует традиция, факел зажгли с помощью солнечных лучей, с использованием параболического зеркала. Роль верховной жрицы во время церемонии исполнила греческая актриса Екатерина Леху.

В течение следующей недели огонь будет путешествовать по Греции, преодолеет 2 тыс. 195 км и прибудет к Акрополю в Афинах 30 октября. За восемь дней огонь пронесут 505 факелоносцев. Церемония передачи огня организаторам Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 31 октября на греческом стадионе «Панатинаикос».