Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»

25.10.2017 21:11

26 октября на льду ЛА «Альтаир» дончане принимают харьковчан. Начало матча – 19:30

В четверг 26 октября на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" проведет первый матч в чемпионате Украины после возвращения из Риги – соперником дончан станет харьковское "Динамо".

История противостояния команд в чемпионате Украины невелика: в двух предыдущих матчах победу одерживали дончане – 8:2 в Харькове и 6:5 в Дружковке.

К завтрашнему противостоянию команды подходят с разным настроем: в последнем матче чемпионата Украины дончане уверенно обыграли "Белый Барс", а динамовцы в напряженной борьбе уступили "Кременчуку" со счетом 3:5.

Наиболее результативными в матчах с "Динамо" в настоящее время являются два игрока "Донбасса" – Илья Коренчук и Александр Александров имеют одинаковое количество очков. Коренчук имеет в своем активе 2 гола и 4 передачи в двух матчах с харьковчанами, Александров – 1 гол + 5 ассистов.

Говоря о личной статистике, нельзя не отметить результативную серию капитана "Динамо" Владимира Чердака, который набирает очки во всех матчах сезона. На данный момент в активе лучшего бомбардира лиги 29 (14+15) очков.

Удастся ли дончанам справиться с неуступчивым харьковским МХК "Динамо" и прервать результативную серию Владимира Чердака узнаем уже завтра.

Ледовая арена "Альтаир". Начало матча 19:30. Билеты доступны в кассах арены. Прямая трансляция матча – телеканал Xsport, а также спортивный портал Xsport.ua.