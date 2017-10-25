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Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»
26 октября на льду ЛА «Альтаир» дончане принимают харьковчан. Начало матча – 19:30
В четверг 26 октября на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" проведет первый матч в чемпионате Украины после возвращения из Риги – соперником дончан станет харьковское "Динамо".
История противостояния команд в чемпионате Украины невелика: в двух предыдущих матчах победу одерживали дончане – 8:2 в Харькове и 6:5 в Дружковке.
К завтрашнему противостоянию команды подходят с разным настроем: в последнем матче чемпионата Украины дончане уверенно обыграли "Белый Барс", а динамовцы в напряженной борьбе уступили "Кременчуку" со счетом 3:5.
Наиболее результативными в матчах с "Динамо" в настоящее время являются два игрока "Донбасса" – Илья Коренчук и Александр Александров имеют одинаковое количество очков. Коренчук имеет в своем активе 2 гола и 4 передачи в двух матчах с харьковчанами, Александров – 1 гол + 5 ассистов.
Говоря о личной статистике, нельзя не отметить результативную серию капитана "Динамо" Владимира Чердака, который набирает очки во всех матчах сезона. На данный момент в активе лучшего бомбардира лиги 29 (14+15) очков.
Удастся ли дончанам справиться с неуступчивым харьковским МХК "Динамо" и прервать результативную серию Владимира Чердака узнаем уже завтра.
Ледовая арена "Альтаир". Начало матча 19:30. Билеты доступны в кассах арены. Прямая трансляция матча – телеканал Xsport, а также спортивный портал Xsport.ua.
Теги: Донбасс, хоккей, матч, встреча
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