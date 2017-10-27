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Международная группа парашютистов установила мировой рекорд
27.10.2017 10:30
В США установлен новый рекорд мира по парашютному спорту в классе "Большие формации с перестроением", сообщает Сайт города Харькова.
Прыжок выполнялся с высоты 5500 метров из 10 самолетов. В свободном падении спортсмены построили заданную фигуру и перестроили ее в следующую.
Всего в установлении рекорда принимали участие 219 парашютистов из разных стран, в том числе 14 украинских спортсменов.
Теги: рекорд, парашют, прыжок
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