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ФФУ рассмотрит дело по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 3 ноября
28.10.2017 08:30
Команды пока так и не провели матч, а киевляне при этом получили техническое поражение, но оспаривают данное решение.
Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (АК ФФУ) 3 ноября рассмотрит апелляцию киевского "Динамо" по делу о неявке на матч Премьер-лиги в Мариуполь.
В столичном клубе настаивают, что не получали гарантий безопасности проведения матча на территории, близкой к зоне АТО.
Напомним, в сентябре КДК ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение 0:3 за неявку без уважительных причин на матч в Мариуполе, который должен был состояться 27 августа. Киевский клуб подал апелляцию в АК ФФУ, а также рассматривает возможность рассмотрения дела в Лозанне, поэтому наказание поставлено на паузу.
Источник: zn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ФФУ, "Динамо" Киев
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