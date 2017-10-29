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«Шахтер» упустил победу в матче с аутсайдером чемпионата

29.10.2017 10:00
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«Шахтер» упустил победу в матче с аутсайдером чемпионата

В рамках 14-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» в Харькове принимал каменскую «Сталь», сообщает Xsport.ua.
Паулу Фонсека дал отдохнуть ряду основных футболистов после непростой кубковой игры с «Зарей» (4:3 в экстратайме) и перед матчем Лиги чемпионов с «Фейеноордом», но последняя команда чемпионата оказалась «крепким орешком» и не позволила себя обыграть действующему чемпиону.
«Шахтер» забил быстрый мяч усилиями Феррейры, но гости сравняли счет в середине второй половины встречи и смогли набрать 10-е очко в сезоне.
Главный тренер «Шахтера» на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные рано поверили в победу: «Игра была особенной. Был забит ранний гол, но к сожалению, мы после этого подумали, что игра решена. В такой ситуации происходит именно то, что произошло. Нам не хватило понимания, что надо играть все 90 минут, что надо уважать всех соперников, чтобы побеждать. Мы сегодня ничего этого не показали и это привело к такому результату».
«Мы остались на первом месте, но игра меня разочаровала. Сегодня отдельные ребята получили возможность сыграть и проявить себя. Думаю, больше у них такой возможности не будет. Они кричат и просят о шансе, а когда он им представился, то они им не воспользовались», - добавил он.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ничья, аутсайдер, ФК "Шахтёр"
 
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