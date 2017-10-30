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В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы

30.10.2017 10:40
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы

С начала 2018 года в Саудовской Аравии женщины смогут приходить на спортивные мероприятия на стадионы, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Уже переоборудуют для посещения семей стадионы в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде. Такой шаг сделан в рамках стремления Саудовской Аравии вовлечь женщин в общественную жизнь.



Теги: Саудовская Аравия, женщина, стадион
 
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