В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы

30.10.2017 10:40

С начала 2018 года в Саудовской Аравии женщины смогут приходить на спортивные мероприятия на стадионы, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Уже переоборудуют для посещения семей стадионы в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде. Такой шаг сделан в рамках стремления Саудовской Аравии вовлечь женщин в общественную жизнь.