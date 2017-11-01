Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ФК "Динамо" Киев удалил русскую версию официального сайта

01.11.2017 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФК "Динамо" Киев удалил русскую версию официального сайта

Киевское "Динамо" с сегодняшнего дня отказалось от русской версии официального сайта, сообщает ТСН.
На странице "бело-синих" теперь доступны две языковые версии - украинская и английская. Причины такого решения не известны.



Теги: русский язык, сайт, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх