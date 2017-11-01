Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»

01.11.2017 22:02

В среду 1 ноября на Ледовой арене в Новояворовске местные "Галицкие Львы" во второй раз приняли действующего чемпиона Украины.

Предыдущие встречи этих команд получились очень разными – дончане не без проблем с реализацией одержали 14 победу кряду в сезоне, обыграв "Кременчук", а "Галицкие Львы" только в третьем периоде смогли распечатать ворота "Белого Барса", проиграв команде Константина Буценко со счетом 1:5.

В хорошем настроении к матчу против "Галицких Львов" должны подойти защитник Александр Влад и форвард Владислав Луговой, которые в предыдущих встречах с этим соперником набрали по 4 очка, став лучшими бомбардирами команды в матчах против "Львов".

Напомним, что в ноябре дончане еще дважды встретятся с коллективом из Новояворовска – 14 ноября команда Михаила Чиканцева приедет в Дружковку, а 28 числа игра снова пройдет в Новояворовске.

Отметим, что встречу "Галицкие Львы" – "Донбасс" можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала XSPORT или онлайн на сайте XSPORT.ua.