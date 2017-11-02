"Шахтер" второй раз обыграл "Фейеноорд" (ВИДЕО)

02.11.2017 10:55

Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:1, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Игра проходила в Харькове на стадионе "Металлист". Такой результат открывает для "Шахтера" плей-офф Лиги Европы, а чтобы пройти в 1/8 Лиги чемпионов он должен не проиграть в матчах против Наполи и Манчестер Сити.

17 октября в Роттердаме "Шахтер" также одержал победу в матче с "Фейеноордом" - счет 2:1.