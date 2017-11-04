"Донбасс" обыграл "Динамо" и забил сотую шайбу

04.11.2017 21:37

В субботу 4 ноября на харьковской арене "Салтовский лед" донецкий ХК "Донбасс" в рамках 16-го тура чемпионата Украины по хоккею проводил последний матч накануне международной паузы. Соперником команды Сергея Витера стал местный МХК "Динамо".



Старт поединка получился насыщенным – уже на 36-й секунде дончане открыли счет в матче, отличился Александр Костиков при игре в большинстве. На первый перерыв команды ушли при счете 1:3.



Стоит отметить, что капитан харьковчан Владимир Чердак был удалён на третьей минуте поединка за игру высоко поднятой клюшкой, и получил штраф до конца игры и тем самым прервал свою рекордную результативную серию - до этого поединка Владимир набирал очки во всех 14 матчах текущего регулярного чемпионата, а также в трех заключительных матчах регулярки прошлого сезона.



Второй период также был богат на моменты у ворот обеих команд, однако отличиться в течение двадцати минут смогли только харьковчане, сократив разрыв в счете до одной пропущенной шайбы.



В обоюдоострых выпадах начался третий период этой встречи, однако на этот раз дончане к своим шансам подошли гораздо бережнее – Денис Мостовой и Антон Рубан вывели Никиту Новикова на идеальную ударную позицию – у форварда "Донбасса" был открытый угол ворот, который он и поразил, вновь увеличив разрыв в счете до двух шайб. Именно этот гол стал 100 заброшенной шайбой дончан в текущем сезоне Украинской хоккейной лиги - донецкий клуб первым перешёл юбилейную отметку, сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".



Когда до конца матча оставалось меньше пяти минут, свой восьмой гол в сезоне забил форвард "Донбасса" Виталий Лялька, мощно пробив по воротам Гурко. Больше забитых голов зрители на "Салтовском льду" не увидели - таким образом впечатляющая победная серия дончан продлилась уже до 16 матчей.



Следующую игру в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги дончане проведут 14 ноября. На льду дружковского "Альтаира" команда Сергея Витера примет "Галицких Львов" из Новояворовска.



"Динамо" - "Донбасс" - 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)



Шайбы: 0:1 Костиков (Влад, Игнатенко - больш.), 0:36, 0:2 Луговой (Александров, Коренчук), 11:30, 1:2 Худяков (Поддубный - больш.), 16:02, 1:3 Мазур (Рубан), 17:36, 2:3 Сиротенко (больш.), 27:57, 2:4 Новиков (Мостовой, Рубан), 43:09, 2:5 Лялька (Захаров - больш.), 55:59.



Динамо: Гурко (Полывяный); Чердак (К) - Максименко (А) - Олейник, Мартышко - Поддубный (А); Худяков - Сиротенко - Праведный, Хохлов - Гребенкин; Куликов - Халин - Колядинский, Бабчук - Шматько; Виноград; Швоев.



Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Коваленко - Коренчук (А), Александров - Жовнир; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Влад; Ворона - Свищев - Новиков, Григорьев - Фирсов; Мостовой - Мазур - Рубан, Матвиенко.