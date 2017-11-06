Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)

06.11.2017 10:20

Очевидцы опубликовали видео массовой драки футбольных болельщиков в Киеве, которая состоялась вечером, 5 ноября, сообщает Телеканал новостей «24».

На кадрах видео заметно, как несколько десятков человек устроили драку, перекрыв дорогу на улице Василия Касияна в Голосеевском районе Киева.

В результате масштабной драки пострадали, как минимум, трое человек. В конфликте приняли участие около 100 человек. Полиция задержала около 30 человек. На странице Troublemakers&Ultras Action в Facebook утверждают, что в драке приняли участие 190 человек.

В задержании участвовали несколько нарядов патрульных, сотрудники спецподразделения. Нарушителям общественного порядка надевали наручники и сажали в автобусы, чтобы доставить в отделение полиции для дачи объяснений.