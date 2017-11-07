ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ

07.11.2017 10:20

На исполкоме ФФУ, который состоялся в Доме футбола 6 ноября, было принято решение об обязательном исполнении национального гимна Украины перед каждым поединком УПЛ. Данное решение было проголосовано единогласно и прошло практически без обсуждений, сообщает Sport.ua.

Таким образом, в Регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 будет внесено соответствующая норма уже в ближайшее время. До этого национальный гимн звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным.