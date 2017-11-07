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«Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО
В воскресенье, 5 ноября, «Шахтер» провел матч Премьер-лиги в Мариуполе против одноименного клуба. Этот поединок для «горняков» стал первым за три года, проведенным в Донецкой области. Разумеется, многие игроки клуба рассказали, каково это – быть так близко от Донецка, который они вынужденно покинули в 2014 году из-за начала боевых действий.
«Первый раз нахожусь так близко от дома... Когда ехали, было очень волнительно. Хочу, чтобы люди там [в Донецке] держались, жили с надеждой. Конечно, им тяжело и мы со своей стороны делаем все, чтобы они за нас были», – сказал вратарь Андрей Пятов в комментарии ОТВД.
«Чувства прекрасные и непонятные. Первый раз за три года попасть в этот регион очень приятно. Так рядом с домом и так далеко... Мы их [жителей Донецка] любим, мы в них верем, мы их ждем – они нас ждут... Держитесь, мы с вами скоро увидимся», – пообещал капитан «Шахтера» Дарио Срна.
Он был так рад возвращению, что даже сделал фото на память сразу на въезде в регион.
«Чувствовалось, что «Шахтер» играет рядом с домом. Присутствовало много болельщиков клуба, мы ощущали их поддержку. Очень рады, что смогли принести праздник в город. Это был особенный день для всех нас!» – сказал клубному сайту полузащитник Бернард, забивший один из мячей.
«Мы очень ждали этого матча, ведь на футбольной карте Украины Мариуполь – ближайшая точка к Донецку. Для нас было важно здесь сыграть. Думаю, наш приезд в Мариуполь подарил футбольный праздник самому городу и стал хорошим событием для клуба, Донбасса и всей Украины. Чем больше будет таких встреч, тем сильнее это объединит страну. На трибунах присутствовало много болельщиков «Шахтера» и чувствовалась особая атмосфера»,– поделился эмоциями полузащитник Тарас Степаненко.
Матч «Мариуполь» – «Шахтер» завершился со счетом 1:3 в пользу «горняков».
Теги: Донбасс, Мариуполь, впечатление, ФК "Шахтёр"
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