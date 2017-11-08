Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов

08.11.2017 12:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 тысяч франков (более 1 млн гривен) за поведение болельщиков на матчах против Косово и Хорватии. Об этом сообщается на сайте ФИФА, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
35 тысяч франков штрафа наложили за поведение фанатов во время домашнего матча против хорватов - на трибунах были оскорбительные баннеры, использовали лазеры и болельщики скандировали запрещенные кричалки.
Еще 4 тысяч франков - за запрещенные кричалки на матче в Шкодере.



Теги: ФИФА, штраф, поведение, болельщик, ФФУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх