Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль

14.11.2017 10:17

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся ответный стыковой поединок отбора к Мундиалю-2018 между Италией и Швецией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).

Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).