Последние новости раздела
- «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом07:12
- Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль10:17
- Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео09:15
- "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке10:00
- Киевское "Динамо" "включило заднюю" в мариупольском конфликте11:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
- Луис Адриано отсудил у "Шахтера" долг по зарплате16:05
- ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ10:20
- Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)10:20
Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль
14.11.2017 10:17
На стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся ответный стыковой поединок отбора к Мундиалю-2018 между Италией и Швецией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).
Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).
Теги: Италия, Швеция, Чемпионат мира по футболу
Читайте также:
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенных минометов22:29
- Спасатели Славянска просят быть внимательнее к взрывоопасным устройствам22:06
- "Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"21:04
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом07:12
- В столицу вошли танки, готовится свержение союзника Путина07:05
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенных минометов22:29
- Спасатели Славянска просят быть внимательнее к взрывоопасным устройствам22:06
- Введение миротворческой миссии на Донбасс: Боровой рассказал, чем опасен план Путина для Украины21:44
- Бюджет Украины 2018: акциз на алкоголь останется прежним, а на сигареты - повысится на 29,7%21:26
- "Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"21:04
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Оплачивать коммуналку придется по-новому: в Кабмине сообщили, какое новшество ждет украинцев20:26
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Мы не поддерживаем антисоциальный бюджет полицейского государства15:23
- 7 продуктов, которыми категорически нельзя завтракать14:38
- Россия отвергла большую часть предложений США по размещению миротворцев на Донбассе13:58
- Кому нельзя употреблять хурму13:42
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"13:05
- Почему на Донбассе может произойти экологическая катастрофа12:36
- Спільна робота США та Росії для припинення війни на Донбасі триватиме – посольство11:07
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение