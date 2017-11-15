Последние новости раздела
- Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России09:35
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе11:00
- «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом07:12
- Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль10:17
- Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео09:15
- "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке10:00
- Киевское "Динамо" "включило заднюю" в мариупольском конфликте11:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе
15.11.2017 11:00
Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в выездном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, информирует sportarena.com.
Решение было принято единогласно на состоявшемся вчера заседании Апелляционного комитета ФФУ, оно касается и матчей чемпионатов U-21 и U-19.
Напомним, что запланированный на 27 августа поединок не состоялся из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности и предлагали сыграть на нейтральном поле.
Теги: Мариуполь, апелляция, ФФУ, ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- Без крыши над головой осталась мать четверых детей
- В ФФУ пришла апелляция "Кривбасса"
- Апелляционный суд оставил в силе приговор жестоким убийцам
- "Металлист" дошел до Спортивного арбитражного суда в Швейцарии
- ФФУ рассмотрит дело по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 3 ноября
- ФФУ скептически относится к апелляции "Динамо" о дисквалификации стадиона
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)13:18
- Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств13:00
- Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков12:46
- Главный вопрос - восстановление Донбасса12:31
- Нелёгкая судьба вузов-переселенцев12:15
- Как переселенцам добиться своих пенсий12:00
- На Донбассе опять "горячо": стрельба не смолкает 11:15
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- Евросоюз выделил Украине рекордную сумму, - больше, чем остальным странам16:34
- Новогодний удар: стало известно, когда подорожают билеты на поезда16:15
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- Запрет на "маски-шоу": Рада приняла закон о защите бизнеса15:45
- Украина созрела: в «Большой семерке» сделали важное заявление15:30
- Верховной Радой были внесены изменения в календарь праздников15:12
- "Учитель года - 2016", награжденная Порошенко, уехала на заработки в Лондон15:00
- В Мариуполе начал работу турецкий асфальтный завод14:50
- Станем ближе к Европе? В Украине предлагают отменить отчества14:35
- Самые опасные алкогольные напитки14:20
- Донбасский фронт: Обстановка накаляется 09:25
- Названо простое, но эффективное средство от головной боли09:10
- Чи шкідливо вживати продукти, які містять глютен?08:26
- Картопля може вилікувати гепатит07:45
- Если у вас проблемы с памятью21:40
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет16:16
- Эти вредные привычки убивают почки09:33
- Як захистити шкіру рук від холоду?09:01
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- После боя под Донецком у "ДНР" крупные потери: стало известно точное количество ликвидированных и раненых террористов