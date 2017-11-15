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ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе

15.11.2017 11:00
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ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе

Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в выездном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, информирует sportarena.com.
Решение было принято единогласно на состоявшемся вчера заседании Апелляционного комитета ФФУ, оно касается и матчей чемпионатов U-21 и U-19.
Напомним, что запланированный на 27 августа поединок не состоялся из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности и предлагали сыграть на нейтральном поле.



Теги: Мариуполь, апелляция, ФФУ, ФК "Динамо" Киев
 
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