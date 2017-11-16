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Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России

16.11.2017 09:35
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Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию (0:0, 2:0) в межконтинентальных стыковых матчах и стала последним участником чемпионата мира-2018, сообщает sportarena.com.
Перуанцы пробились в финальную стадию мунидаля впервые с 1982 года и в 5-й раз в своей истории.
Напомним, что в другом межконтинентальном стыковом противостоянии Австралия оказалась сильнее Гондураса (0:0, 3:1) и в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате мира.
Главными сенсациями отборочного турнира можно назвать непопадание в Россию сборных Италии, Голландии, Чили и США.
Сборная Украины в третий раз подряд не сыграет на мировом футбольном первенстве, заняв 3-е место в отборочной группе после Исландии и Хорватии.
Также стали известны корзины, которые будут использоваться при жеребьевке, так как они составляются на основе рейтинга сборных ФИФА за октябрь.

Корзина 1

Корзина 2

Корзина 3

Корзина 4

Россия

Испания

Дания

Сербия

Германия

Перу

Исландия

Нигерия

Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Австралия

Португалия

Англия

Швеция

Япония

Аргентина

Колумбия

Тунис

Марокко

Бельгия

Мексика

Египет

Панама

Польша

Уругвай

Сенегал

Южная Корея

Франция

Хорватия

Иран

Саудовская Аравия

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.



Теги: Россия, Чемпионат мира по футболу, участники
 
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