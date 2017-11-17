Блоггер назвал причину, по которой «Динамо» «катится в пропасть»

17.11.2017 11:15

Недавно в сети появилась аудиозапись разговора Игоря Коломойского и Игоря Суркиса, который, согласно подписи к записи, состоялся в разгар событий на Майдане.

Во время беседы, в частности, была затронута тема финансирования футбольного клуба «Динамо». Так, Игорь Коломойский иронизирует относительно того, что Игорь Суркис пообещал перестать финансировать "Динамо", на что тот отвечает: "Слушай, да мне лишь бы соскочить", добавив после этих слов нецензурную фразу, которая означает, что дела клуба его не интересуют (с 9:50).

По мнению блоггера Кирилла Сазонова, данная аудиозапись аутентичная, и вполне совпадает с дальнейшими действиями президента "Динамо" Игоря Суркиса, который «сливает» клуб.

«С 2015-года канал "2+2", где у Суркиса часть акций, должен УЕФА более полутора миллионов евро за трансляцию еврокубков в сезонах 13/15 годов. Отсюда же и наглое поведение "Динамо" - отказ ехать на матч в Мариуполь», - пишет блоггер на своей странице в Фейсбуке.

Также Кирилл Сазонов отмечает, что приблизительно с 2015-го года в клубе «пошла тотальная распродажа футболистов, а за покупки перестали платить». Например, недавно появилась информация о том, что "Динамо" должно "Базелю" за футболистов Александра Драговича и Дерлиза Гонсалеса 4 300 000 евро.

«При этом долг был скрыт и во время прохождения аттестации в ФФУ документы для лицензии УЕФА были подделаны. Теперь клуб на особом контроле в УЕФА», - сообщает блоггер.

«Понятны теперь причины, по которым клуб катится в пропасть и очевидным стал наконец-то факт, что руководство целенаправленно уничтожает гранд украинского футбола», - подытоживает Кирилл Сазонов.