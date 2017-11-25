"Шахтер" побеждает в Киеве

25.11.2017 19:17

Сегодня, 25 ноября, на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, состоялось донецкое дерби: сошлись два клуба-переселенца – "Шахтер" и "Олимпик". В итоге победу со счетом 2:4 праздновали "горняки".



У "Шахтера", который продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, дважды отличился Феррейра (на 6 и 39 минутах), а также по разу Бернард (57 минута) и Фред (74). "Олимпик", который перед этой игрой был третьим, ответил дублем Приёмова (7 и 86 минуты).



На данный момент "Шахтер" забил 35 мячей в 17 играх, являясь самой результативной командой украинской Премьер-лиги.