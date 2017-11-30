Организатор «атошных» футбольных акций Руденко оказался лже-волонтером, - СМИ

30.11.2017 14:38

Руководителя "Федерация футбола участников АТО" Руслана Руденко уличили в работе на Игоря и Григория Суркисов.

По данным издания "Голос.ua", Руденко много лет наживается на теме войны на Донбассе, а сейчас использует футбольные акции для участников АТО в интересах владельцев "Динамо".

В 2014 году он возглавлял благотворительный фонд "Развитие Оболони", который собирал средства для участников АТО, но только небольшая их часть доходила до передовой. Он использовал пожертвования для своей предвыборной кампании на внеочередных парламентских выборах.

"Во время выборов решил повторно монетизировать свою «благотворительную" деятельность и расклеил по Оболони рекламные плакаты, с которых якобы "личный состав 12-го батальона г. Киева" просил жителей Оболони поддержать на выборах Руслана Руденко. Обман заметили волонтеры, которые на самом деле помогали бойцам 12-го батальона. Спекуляциями Руденко на теме АТО в своих агитматериалах занялись общественные наблюдатели «Опоры». Они связались с бойцами батальона, которые заявили, что "это чистый фарс и популизм", а Руденко в 12-м батальоне никогда не видели", - говорится в статье.

До этого деятель занимался продажами автомобилей в кредит:

"Созданная им компания «АвтоБизнес Украина» помогала украинцам "с пустым кошельком" покупать автомобили без лишних хлопот. Схема была следующей: фирма Руденко помогала оформить в банке кредит, который покрывал все налоги, страховку и оформление в ГАИ. В этот же договор включались комиссионные для посредника, которые составляли около $10 тыс. " - пишет "Голос.ua".

Клиентам Руденко приходилось либо выплачивать эти средства, либо отдавать новые автомобили.

Издание отмечает, что сейчас Руслан Руденко представляется директором общественной организации "Всеукраинское объединение участников АТО "Украинцы вместе", хотя юридически ее руководителем значится другой человек. Он устраивает футбольные турниры, вымогая деньги у футбольных клубов.

"Шантажируя областные футбольные федерации патриотизмом, Руденко заставляет их за свой счет организовывать турниры под эгидой "Федерация футбола участников АТО" и собирает деньги с клубов высшего дивизиона за участие в акциях", - сообщает издание.

Сейчас Руслан Руденко тесно сотрудничает с киевским "Динамо" и подконтрольной Игорю и Григорию Суркисам Федерацией футбола Киева. А за публичными инициативами Руслана Руденко стоит президент столичной Федерации футбола Игорь Кочетов. А сценарии для ветеранской футбольной организации пишет одиозный Сергей Васильев – экс-политтехнолог Виктора Медведчука и создатель первых "темников" в украинских СМИ.