У супруги Дарио Срны угнали Range Rover

04.12.2017 17:00

Неизвестные угнали автомобиль Range Rover, который принадлежит супруге футболиста донецкого "Шахтера" Дарио Срны Миреле Форич, сообщает Новое время.

Инцидент произошел в Киеве 3 декабря. Отмечается, что после угона Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля правоохранители открыли уголовное производство по статье 289 УК Украины.