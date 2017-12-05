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Букмекеры назвали фаворита матча "Шахтер" - "Манчестер Сити"

05.12.2017 11:30
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Букмекеры назвали фаворита матча "Шахтер" - "Манчестер Сити"

6 декабря в Харькове состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против английского "Манчестер Сити", сообщает Апостроф.
Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Манчестер Сити" будет доступна на телеканалах "Украина" и "Футбол 2". В России игру покажет телеканал "Матч ТВ".
Для выхода в следующий этап турнира "горнякам" нужно набирать хотя бы одно очко в игре с немотивированными англичанами. В плей-офф "Шахтер" также может попасть даже в случае поражения, но в таком случае нужно надеяться на осечку "Наполи" в матче с "Фейеноордом".
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом этого матча. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,37, в то же время ничья оценивается коэффициентом 3,40, а победа "горожан" - 2,90.



Теги: Донбасс, футбол, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
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