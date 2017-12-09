Новый триумф ФК "Шахтер"

09.12.2017 11:45

На гала-шоу"Футбольные звезды Украины – 2017", которое состоялось 8 декабря на столичном НСК "Олимпийский", донецкий ФК "Шахтер" получил самые престижные награды.



Церемония награждения "Футбольные звезды Украины" проводится по инициативе Федерации футбола Украины и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. Победителей определяют путем голосования среди тренеров, капитанов и игроков 50 ведущих футбольных клубов страны.



Как отмечает официальный сайт клуба, наставник "горняков" победил в номинации "Лучший тренер Украины". В 2017 году Паулу Фонсека выиграл с командой все три украинских трофея и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Я счастлив получить эту престижную награду как символ успехов "Шахтера". Благодарен президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за то, что верят в меня и поддерживают. Спасибо всем, кто работает со мной, и особенно моим футболистам – этот трофей я держу в руках только благодаря им", - отметил Паулу Фонсека



В символическую сборную Украины попали сразу 8 игроков "Шахтера": Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Тайсон и Марлос.



"Для меня большая честь быть среди 11 лучших футболистов страны, - уверяет защитник Богдан Бутко. - Я, как и вся команда, много работал, очень старался быть полезным клубу и сборной. Благодарен моим родителям и всем болельщикам за поддержку. Такое представительство "Шахтера" о многом говорит. Это значит, что мы на верном пути: побеждаем, берем титулы и достойно выступаем в Лиге чемпионов. Постараемся продолжать в том же духе и в следующем году. Мы на верном пути: побеждаем, берем титулы и достойно выступаем в Лиге чемпионов. Постараемся продолжать в том же духе и в следующем году".



А главным героем вечера стал полузащитник "Шахтера" Марлос. Его гол в ворота "Динамо" в финале Кубка Украины был признан самым красивым в уходящем году, а самого игрока назвали лучшим футболистом Украины – 2017 и вручили "Золотой мяч".



"Невероятный вечер! – уверяет Марлос. - Я очень счастлив получить награды. Хочу поблагодарить мою семью, клуб, тренеров, партнеров и болельщиков. Эти призы – заслуга всей нашей команды. Мы отлично поработали – абсолютно весь клуб. Каждый работник, каждый болельщик помогал нам побеждать и завоевывать трофеи. Потому эти призы – и их заслуга тоже. Прекрасный год! Я всем сердцем люблю "Шахтер", я всем сердцем люблю Украину и хочу поднимать наш клуб и нашу страну все выше и выше.

Я всем сердцем люблю "Шахтер", я всем сердцем люблю Украину и хочу поднимать наш клуб и нашу страну все выше и выше".



Также специальную награду за преданность футболу получил легендарный игрок донецкого клуба Сергей Попов.