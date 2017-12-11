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"Шахтер" скандально проиграл "Заре" в последней игре года (ВИДЕО)

11.12.2017 08:45
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"Шахтер" скандально проиграл "Заре" в последней игре года (ВИДЕО)

В Запорожье на “Славутич-Арене” луганская “Заря” принимала донецкий “Шахтер”. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев, передает УНН.
Первый тайм закончился без голов. Открыли счет гости во втором тайме. На 54-й минуте мяч в ворота своего бывшего клуба забил экс-игрок “Зари” Иван Петряк. Защитник “Шахтера” замкнул навесную передачу от Бернарда — 0:1.
Финальное время встречи прошло в упорной борьбе. Красные карточки получили два игрока “Шахтера”: Иван Петряк и Фред. С 86-й минуты горняки играли вдевятером.
Последние минуты подопечные Юрия Вернидуба давили на гостей и дожали до пенальти и еще одного удаления. За игру рукой арбитр удалил Ярослава Ракицкого. Пенальти точно реализовал Силас. 1:1.
После этого хозяева продолжили атаковать и забили победный гол. Мяч в ворота Пятова отправил Владислав Кочергин. 2:1.
После матча неудовлетворенный результатом встречи и возмущенный действиями судейской бригады главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, вместе со своими помощниками, бросились атаковать арбитра Сергея Бойко.
Кроме представителей тренерского штаба в потасовке участвовали и игроки «Шахтера», в частности Алан Патрик и Факундо Феррейра. В конфликт вынуждена была вмешаться охрана стадиона, которая взяла судью под защиту.



Теги: футбол, скандал, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
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