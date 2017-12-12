Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Россия согласилась выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

12.12.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия согласилась выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Российские спортсмены согласились выступать на зимних Олимпийских играх Пхенчхане под нейтральным флагом. Соответствующее коллективное заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран", - сказано в заявлении.
При этом россияне считают, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну из-за "проступков других лиц". Они считают, что Олимпийский комитет, лишив РФ права выступать на Олимпиаде под своим национальным флагом, применил "коллективное наказание невиновных людей".
Ранее Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Такова реакция МОК на результаты расследования приема допинга, который спонсировало российское государство, на Играх 2014 года в Сочи.



Теги: Россия, Олимпийские игры, МОК, флаг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх