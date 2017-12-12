Россия согласилась выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

12.12.2017 11:10

Российские спортсмены согласились выступать на зимних Олимпийских играх Пхенчхане под нейтральным флагом. Соответствующее коллективное заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран", - сказано в заявлении.

При этом россияне считают, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну из-за "проступков других лиц". Они считают, что Олимпийский комитет, лишив РФ права выступать на Олимпиаде под своим национальным флагом, применил "коллективное наказание невиновных людей".

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Такова реакция МОК на результаты расследования приема допинга, который спонсировало российское государство, на Играх 2014 года в Сочи.