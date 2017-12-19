Анна Курникова родила близнецов

19.12.2017 10:15

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает ASN.

По информации зарубежных СМИ, 16 декабря в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились близнецы — дочка и сын. Как сообщается, родители дали имена своим детям Люси и Николас. По некоторым данным, 36-летняя теннисистка Курникова, которая впервые стала матерью, родила свои детей в Майами (США).