Египетский футбольный клуб совершил жертвоприношение, чтобы вернуть удачу

20.12.2017 11:45

Представители каирского футбольного клуба "Аль-Ахли" нашли оригинальный способ выхода из игрового кризиса, сообщает sportarena.com.

"Аль-Ахли" в течение почти двух лет не проигрывал в чемпионате Египта, но в этом месяце дела команды пошли на спад – в двух матчах кряду поражение и ничья.

Встревоженные руководители клуба после такого ждать не стали ни дня – они зарезали на стадионе быка, а его мясо раздали беднякам. По их мнению, это должно помочь вернуть благосклонность высших сил к команде.

Поможет ли старинный ритуал футболистам Аль-Ахли станет известно, когда команда сыграет очередной матч чемпионата против ФК "Смуха".

Отметим, что каирский Аль-Ахли – восьмикратный победитель Лиги чемпионов Африки, а чемпионат Египта он выигрывал 37 раз.