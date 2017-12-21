МОК придумал "нейтральную" эмблему для российских олимпийцев

21.12.2017 10:55

Международный олимпийский комитет показал эмблему, с которой предлагается спортсменам из России выступать на зимних Олимпийских играх-2018, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.

Отмечается, что на форме спортсменов может быть только два вида обозначений: OAR и/или Olympic Athlete from Russia (“олимпийский атлет из России”). На форме официальных представителей может быть только отметка OAR.

Размер шрифта слов “Олимпийский атлет из” должно быть таким же, как и для слова “России”.

Одежда может быть одного цвета или двух. При этом отдельные элементы одежды не должны образовывать триколор.

Цвета, используемые в форме, аксессуарах и оборудовании, не могут быть такими же, как цвета российского флага. Они должны быть темные.

Также на форме не должно быть никаких национальных отметок.