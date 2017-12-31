Последние новости раздела
- НОТУ сообщила, где смотреть зимнюю Олимпиаду-201814:30
- В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"15:15
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление20:46
- Мир спорта: Топ-десятка Украины 2017 года15:40
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- МОК придумал "нейтральную" эмблему для российских олимпийцев10:55
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- Египетский футбольный клуб совершил жертвоприношение, чтобы вернуть удачу11:45
- Анна Курникова родила близнецов10:15
ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление
31.12.2017 20:46
Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет всех болельщиков и любителей хоккея с наступающим 2018 годом.
В последние часы старого года ХК предлагает вспомнить, чем уходящий год запомнится в истории донецкого клуба. Смотрите видеопоздравление от лучшего хоккейного клуба Украины.
Теги: Донбасс, спорт, хоккей, ХК "Донбасс"
Читайте также:
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом
- "Донбасс-2" с новым тренером выиграл первый матч в сезоне
- "Донбасс" обыграл "Нефтяник"
- Сборная Новой Англии вырвала победу у Донбасса 2004
- Хоккей. Во Францию - через Донецк
- Хоккей. "Донбасс" принят в КХЛ, "наши" - в полуфинале
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Российских войск нет: известный украинец оскандалился с заявлением об АТО18:48
- Как переселенцу подтвердить увольнение и начать получать пенсию16:05
- Дебош у “ДНР”: бойовик влаштував смертельну стрілянину14:40
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска14:20
- Боевики “ДНР” обстреляли из минометов поселок под Мариуполем12:02
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев11:26
- В Мариуполе могут построить аквапарк10:00
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
- ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия21:55
- В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2018 если туда поедет Северная Корея21:35
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов20:38
- «Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой20:20
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс19:39
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- Светлана Лобода ждет второго ребенка
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска