ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление

31.12.2017 20:46

Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет всех болельщиков и любителей хоккея с наступающим 2018 годом.



В последние часы старого года ХК предлагает вспомнить, чем уходящий год запомнится в истории донецкого клуба. Смотрите видеопоздравление от лучшего хоккейного клуба Украины.