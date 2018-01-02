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В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"

02.01.2018 15:15
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В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"

В городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден (Швейцария) открыли первый пункт на горнолыжной трассе, где можно будет сделать селфи без риска сорваться и упасть со склона, сообщает Новое время.
Чтобы минимизировать риск для желающих сделать селфи на высоте 2995 метров в Верхнем Энгадине специально была построена круглая стальная конструкция диаметром два метра.
Специально оборудованное стальное ограждение позволит лыжникам фотографироваться в полной безопасности на фоне "самого крутого спуска Швейцарии".
"Наши гости теперь могут приостановить катания и сделать селфи в безопасности на фоне великолепной панорамы", - сказал Маркус Мозер, директор туристической компании.
Согласно исследованию Университета Корнелла, в период с марта 2014 года по сентябрь 2016 года 127 человек во всем мире погибли, пытаясь сделать селфи.



Теги: Швейцария, лыжи, Альпы, селфи
 
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