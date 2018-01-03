НОТУ сообщила, где смотреть зимнюю Олимпиаду-2018

03.01.2018 14:30

Медиакомпания Discovery Communications и ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключили соглашение о трансляции зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020, сообщает УНН.

"ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключила сублицензионный договор с покупки прав на трансляцию в Украине Зимних Олимпийских игр-2018 и Летних Олимпийских игр-2020 с ведущей глобальной медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит общественному вещателю показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.

Указано, что телеканал покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной.

Зимняя Олимпиада-2018 года пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.