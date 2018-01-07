В Москве сделали ледяного Роналду

07.01.2018 17:30

В честь Криштиану Роналду возвели новую статую — теперь уже изо льда, сообщает Рамблер.

К сожалению, она поразительно похожа на ужасный бюст, который был установлен в честь футболиста в аэропорту города Мадейра в прошлом году.

Всего было сооружено 40 статуй, которые представляют страны, участвующие в чемпионате мира по футболу в этом году.

Статуи были подготовлены для фестиваля «Ледовая Москва», который проходит с 29 декабря по 8 января в столице России.