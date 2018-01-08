Последние новости раздела
- Спортсмены двух Корей откроют Олимпиаду-2018 под общим флагом16:50
- Все, конец: Рональдиньо сделал официальное заявление10:30
- Месси побил рекорд 39-летней давности14:30
- Австралийские журналисты сделали лучшую теннисистку Украины россиянкой16:15
- Фред продлил контракт с «Шахтером»14:30
- Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»12:45
- Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира13:40
- В Москве сделали ледяного Роналду17:30
- «Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»22:10
- "Советский спорт" назвал лучшими боксерами мира американца и украинца15:00
Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира
08.01.2018 13:40
Благодаря победе на турнире WTA в австралийском Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.
Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом большом шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку. Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.
Теги: рейтинг, Элина Свитолина
Читайте также:
- Из-за смерти бен Ладена подскочил рейтинг Обамы
- Более миллиарда заработали 69 предприятий Донецкой области
- Журнал Forbes вывел из списка влиятельных женщин Юлию Тимошенко
- Рейтинг ФИБА: Украина - 50-я
- Жителей Донбасса признали очень меркантильными и угрюмыми
- Составлен ТОП-20 лучших вузов Украины. ДонНУ и ДонНТУ - в первой десятке
- Сегодня в «республиках» заработает МТС08:03
- Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО07:43
- "Зато" освобожденные от хун***ы": снимок с замерзающей на остановке пенсионеркой из оккупированного Луганска поразил соцсети07:26
- Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я21:58
- Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО21:40
- Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков21:20
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение20:45
- Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»20:30
- Названа дата голосования за закон о деоккупации Донбасса19:24
- В «днр» дельцы вовсю спекулируют стартовыми пакетами «республиканского» мобильного оператора18:41
- Сегодня в «республиках» заработает МТС08:03
- Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО07:43
- "Зато" освобожденные от хун***ы": снимок с замерзающей на остановке пенсионеркой из оккупированного Луганска поразил соцсети07:26
- Загадывайте, все сбудется: чем эта ночь уникальна22:30
- Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я21:58
- Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО21:40
- Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков21:20
- Возвращение Януковича в Украину21:00
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение20:45
- Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»20:30
- Загадывайте, все сбудется: чем эта ночь уникальна22:30
- Можно ли сэкономить на печати: заправляющиеся картриджи15:20
- Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать15:10
- Волшебный день для исполнения желаний — 2710:05
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо09:50
- В Японии появились необычные бананы09:22
- Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете08:50
- Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне 201808:48
- Овощ, который улучшает зрение, снимет воспаление, укрепляет сердце08:02
- Крещенский сочельник 2018: что нельзя делать07:37
- Что положить в кошелек для богатства
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины
- Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать"