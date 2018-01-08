Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира

08.01.2018 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира

Благодаря победе на турнире WTA в австралийском Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.
Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом большом шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку. Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.



Теги: рейтинг, Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх