Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира

08.01.2018 13:40

Благодаря победе на турнире WTA в австралийском Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.

Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом большом шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку. Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.