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Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»

09.01.2018 12:45
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Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»

Во вторник, 9 января, в свободную продажу поступили билеты на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» - «Рома», сообщает XSPORT.ua.
Билеты уже можно приобрести в кассах ОСК «Металлист». Минимальная стоимость одного тикета составляет 80 гривен.
Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля в Харькове.



Теги: Донбасс, билеты, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
 
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