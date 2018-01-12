Австралийские журналисты сделали лучшую теннисистку Украины россиянкой

12.01.2018 16:15

Официальный информационный портал супертурнира в Мельбурне Australian Open допустил дикий ляп в своем превью к старту соревнований. Лучшую теннисистку Украины Элину Свитолину журналисты сайта умудрились дважды назвать россиянкой, сообщает Обозреватель.

"Украинка Элина Свитолина продолжает собирать титулы и рейтинговые очки. В Мельбурне россиянка будет посеяна под рекордным для себя четвертым номером", – говорится в одном из материалов.

В другой же новости говорится, что в третьей четверти турнирной сетки выступит сеянная четвертой россиянка Элина Свитолина.

Удивительно, но спустя 12 часов после публикации журналисты официального сайта Australian Open 2018 так и не заметили своих ошибок.