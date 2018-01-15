Месси побил рекорд 39-летней давности

15.01.2018 14:30

Легендарный аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси вышел в лидеры по количеству голов в одной из топ-5 лиг Европы, сообщает sportarena.com.

Накануне Месси отличился забитым мячом в матче 19-го тура Примеры против Реал Сосьедада (4:2). Аргентинец уложил мяч в сетку классным ударом со штрафного.

Этот гол стал для Месси 366-м в карьере в чемпионате Испании. Тем самым он обогнал по этому показателю легендарного немца Герда Мюллера, который забил 365 мячей за Баварию в 1965-1979 годах.

Для того, чтобы побить рекорд Мюллера, форварду Барселоны понадобилось сыграть 401 матч.

Ближайшим преследователем Месси по количеству голов в Примере является звезда Реала Криштиану Роналду. На его счету 289 голов в 279 матчах.