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Спортсмены двух Корей откроют Олимпиаду-2018 под общим флагом

17.01.2018 16:50
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Спортсмены двух Корей откроют Олимпиаду-2018 под общим флагом

Сегодня, 17 января, в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР состоялся ряд встреч представителей обеих государств, по итогам которых страны приняли решение о совместном выходе команд на церемонии-открытия Олимпиады-2018, сообщает XSPORT.ua.
Так, государства примут участие в церемонии под флагом «Объединенной Кореи». На белом флаге будет изображен силуэт Корейского полуострова. Такой шаг продемонстрирует стремление стран к национальному воссоединению.
Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. При этом страны сформируют единую сборную для выступления в женском хоккейном турнире.



Теги: олимпиада, Южная Корея, флаг, КНДР
 
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