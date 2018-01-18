В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки

18.01.2018 18:00

Главная сенсация Australian Open 15-летняя украинка Марта Костюк впервые на турнире сыграет против теннисистки входящей в топ-10, сообщает ICTV.

Костюк уже выиграла на турнире 5 матчей подряд, но, похоже, на этом ее ход на австралийских кортах подошел к концу. 4-я ракетка мира Элина Свитолина считается одной из главных фавориток нынешнего АО-2018 и не собирается так рано сходить с дистанции, уступая юной соотечественнице.

Букмекеры также не верят в итоговый успех Костюк. Так, БК 1XBET оценивает шансы Марты коэффициентом 11,0. На Элину же дают минимальную котировку – 1,08.

Встреча состоится 19 января в 03.30 по Киеву.