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"Донбасс" обыграл "Кременчук" в седьмой раз
Седьмая встреча "Донбасса" и "Кременчука" в сезоне стала первой, которую команды провели на обновленном "Айсберге" (домашняя арена соперников "Донбасса").
Если самый старт матча остался за "Донбассом", то после настал черед угрожать воротам уже "горожанам". Впрочем, оба голкипера сегодня играли выше всяких похвал. На перерыв, тем не менее, команды ушли при счете 0:1 – Виталий Лялька здорово "отклеился" от опекуна за воротами, и из левого круга вбрасывания прошил Виталия Власенко. У "Кременчука" был шанс сравнять счет, однако в дуэли с Антоном Рубаном победителем вышел кипер дончан Богдан Дьяченко.
Второй период, в отличие от первого, практически полностью прошел под диктовку гостей, что и вылилось в две заброшенные шайбы – сначала Александр Костиков выиграл силовую борьбу, получил отличную позицию для броска и удвоил счет на табло, а затем Никита Коваленко удачно открылся под пас от Виталия Ляльки и поразил уже практически пустые ворота. Этот гол так и мог бы остаться последним в матче, даже несмотря на то, что "горожане" две минуты поиграли в формате "6 на 4", сняв вратаря на время реализации большинства. Однако на последней минуте встречи Ярослав Свищев и Алексей Ворона соорудили четвертую шайбу, пробив и Никиту Петленко.
Таким образом Богдан Дьяченко уже в третий раз сохранил свои ворота на замке в матчах с "Кременчуком" в этом сезоне, а "Донбасс" продлил победную серию до 29 матчей.
"Кременчук" - "Донбасс" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 Лялька, 18:13, 0:2 Костиков (больш.), 26:49, 0:3 Коваленко (Лялька), 34:13, 0:4 Свищев (Ворона), 59:20.
Кременчук: Власенко (с 34:13 - Петленко); Чернышенко (А) - Красильников - Бойков (К), Грицких - Роганов; Алексанян - Шах - Рубан, Козачук - Боевых; Шиманский - Гриценко - Кривошапкин (А), Горлушко - Савицкий; Полищук - Крюченкин - Ефимочкин, Наливайко.
Донбасс: Дьяченко (Дуве); Денискин - Кузьмик - Коренчук (А), Аександров - Матвиенко; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Ордынский; Мостовой - Коваленко - Новиков, Григорьев - Фирсов; Ворона - Мазур - Свищев, Шпак - Влад.
Теги: спорт, хоккей, ХК "Донбасс"
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