Александр Усик попробовал себя в качестве рэпера (ВИДЕО)

23.01.2018 15:55

Чемпионом WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик записал песню на английском языке под названием "I'm very feel". Песня была опубликована на YouTube-канале Boxing.Ua, передает УНН.

Так, отмечено, что во время взвешивания перед поединком Усик-Хук, украинский спортсмен на вопрос журналиста "Как вы себя чувствуете?" (Нow do you feel?) ответил "I'm feel! I'm very feel!". Хоть это и неправильно, его уверенность в себе в тот момент очень понравилась публике. На следующий день, непосредственно перед боем, Усик целенаправленно так же ответил на аналогичный вопрос.

"В этот момент и возникла идея создания песни, которая была уже записана в студии с Александром Усиком через полтора месяца после рождения фразы "I'm very feel", - говорится в подписи под видео.

Напомним, бой между украинским чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и латвийским чемпионом WBC Марисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series пройдет в Риге. Двое непобедимых бойцов встретятся в полуфинале боксерской Лиги чемпионов (WBSS) 27-го января.

