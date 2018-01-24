Последние новости раздела
- Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб09:50
- Украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA10:35
- Бокс: Усик одержал трудную победу07:12
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Россия планирует провести "утешительную олимпиаду"09:10
- Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Бриедис16:15
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций14:50
- МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане14:00
- В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины09:00
МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане
24.01.2018 14:00
На зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже болельщикам запрещено проносить российский флаг на трибуны. Такое решение опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте, сообщает СТРАНА.ua.
Указывается, что на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, а сборная Россия как раз и отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.
"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх - запрещены", - пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане.
Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Теги: Россия, запрет, флаг, Олимпиада-2018
Читайте также:
- Жириновский обвинил мультяшек в пропаганде курения
- Енакиевский горсовет освобождён от захватчиков, на крыше - флаг Украины (ФОТО)
- Со следующего года в России перестанут летать Ту-134
- Сочи "освободили" от табака
- Российский антитабачный закон вступит в силу летом
- Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат мира
- "А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост10:31
- В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон10:14
- Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение09:48
- Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января09:41
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны09:23
- "Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"09:05
- "Ситуация под контролем": стало известно о ночной провокации террористов "ДНР"07:53
- Оружие из Крыма переправляют на Донбасс через акваторию Азовского моря07:39
- “История повторяется в виде фарса”, - Казанский напомнил террористам “Л/ДНР” о том, как “ру***ий мир” обошелся в прошлом с Донбассом07:26
- В «ДНР» появились мошенники, звонящие абонентам «Феникса»21:00
- "А раньше я здесь ездил по железной дороге", - житель Донецка показал, как сегодня выглядит разрушенный боевиками Путиловский мост10:31
- В Донецке нашли еще одни «переговорный пункт» Водафон10:14
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб09:50
- Террористы "ДНР" сделали "Vodafone" очередное предложение09:48
- Ситуация на КПВВ сегодня, 30 января09:41
- Доклад США на "друзей" Путина: появилась первая реакция РФ на "кремлевский список"09:34
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны09:23
- Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными09:20
- "Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"09:05
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Одиночество так же вредно для здоровья, как и 15 сигарет в день08:36
- "Горбатых пусть исправляет могила", - Тверской написал про существование двух Украин08:29
- Медики подсказали, как не отравиться нитратами08:16
- Необычные способы профилактики гриппа22:28
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину