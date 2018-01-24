МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане

24.01.2018 14:00

На зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже болельщикам запрещено проносить российский флаг на трибуны. Такое решение опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте, сообщает СТРАНА.ua.

Указывается, что на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, а сборная Россия как раз и отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх - запрещены", - пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане.

Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.