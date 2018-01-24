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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

24.01.2018 14:50
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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

В Лозанне впервые состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - нового турнира национальных сборных, который призван заменить большую часть товарищеских матчей, сообщает Апостроф.
По итогам жеребьевки своих соперников по Дивизиону B узнала сборная Украины. Соперниками украинской сборной по группе стали сборные Словакии и Чехии.
С каждым из соперников "желто-синие" проведут по два матча - дома и на выезде. Лучшая команда подгруппы получит путевку в Дивизион А, а худшая опустится в Дивизион С.
Первые матчи Лиги наций УЕФА пройдут в сентябре 2018 года. Дебютный турнир продлится до июня 2019 года.



Теги: жеребьевка, Сборная Украины, группа, Лига Наций
 
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