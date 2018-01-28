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Бокс: Усик одержал трудную победу

28.01.2018 07:12
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Бокс: Усик одержал трудную победу

В Риге состоялся чемпионский бой между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и латвийцем Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО) в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Как сообщает zn.ua, победу по итогам 12 раундов одержал украинец, хотя публика в Риге не была согласна с вердиктом судей. Бойцы провели поединок на равных и нанесли огромное количество точных ударов. У Бриедиса был разбит нос. Кроме того, латвийский боксер получил рассечение над левым глазом.

Судейские записки оказались в пользу Александра - 114:114, 115:113, 115:113.

"Это были самые тяжелые 12 раундов в моей карьере, которые я проводил. Мы сделаем из этого соответствующие выводы и будем готовиться к финалу", - заявил Александр сразу после боя.

После этого поедика Усик добавил к своему поясу WBO титул WBC в тяжелом весе, а также получил путевку в финал турнира. Там он сможет объединить все титулы дивизиона в противостоянии с сильнейшим бойцом второго полуфинала, в котором за звания чемпиона по версиям IBF и WBA сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниэр Дортикос (бой пройдет 3 февраля в Сочи).



Теги: Украина, спорт, Латвия, бокс, Александр Усик
 
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