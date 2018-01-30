Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб

30.01.2018 09:50

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Англии Дэвид Бекхэм представил в Майами собственный футбольный клуб. Команда легендарного англичанина называется Futbol Miami, сообщает XSPORT.ua.

Сам Бекхэм заявил, что создание своей команды было адским трудом. Слова 42-летнего экс-футболиста приводит ВВС: «Я очень рад, что мне удалось создать замечательную команду в этом великом городе, это было адским трудом. Я обещаю, что моя команда станет лучшей в лиге».

С 2020 года клуб будет выступать в высшем американском профессиональном дивизионе MLS. По словам Дэвида, о готовности играть за Futbol Miami уже заявил ряд топ-игроков.