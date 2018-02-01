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Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России

01.02.2018 09:05
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Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России

Федерация футбола Украины отказала украинским журналистам в получении аккредитации на чемпионат мира, который в 2018 году примет Россия, сообщает ТСН.
Связано это с безопасностью самих журналистов на мировом первенстве. ФФУ беспокоится о том, чтобы с украинскими работниками СМИ ничего не случилось.
Таким образом, Украина может не увидеть по телевидению поединки ЧМ-2018. Напомним, что Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля.



Теги: Украина, Россия, Чемпионат мира по футболу, аккредитация, журналисты
 
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